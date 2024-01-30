شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ضخ المياه بعد قطعها عن 10 مناطق بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه تم الانتهاء من أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800مم بميدان حدائق القبة لصالح أعمال الشركة الوطنية للطرق وتم فتح المياه وجارى ضخ المياه.

ودفعت الشركة بكافه المعدات والفنيين والمهندسين لانهاء الأعمال قبل الوقت المعلن عنه بساعتين.

وشهدت 10 مناطق بالقاهرة قطع مياه الشرب، مساء أمس الإثنين، وهى مناطق (جامعة الأزهر – مساكن امتداد رمسيس "1، 2" –مساكن المهمات – مساكن إيديال والجبل الأخضر بطريق الاوتوستراد– منطقة استاد القاهرة – ارض المعارض – قاعة المؤتمرات – نادى الزهور) وضعف المياه عن منطقة عمارات التوفيق، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء، حتى الساعة السادسة صباح الثلاثاء الموافق 30-1-2024 ولمدة 8 ساعات.