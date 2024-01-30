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82% من القراء يطالبون بتكثيف حملات رفع الإشغالات ومنع التعديات على الطرق

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات لرفع الإشغالات ومنع تعدى الباعة الجائلين على الطرق، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لرفع الإشغالات ومنع تعدى الباعة الجائلين على الطرق.

 

وأيد 82% من القراء مطالب تكثيف الحملات لرفع الإشغالات ومنع تعدى الباعة الجائلين على الطرق، بينما عارض 18% من القراء مطالب تكثيف الحملات لرفع الإشغالات ومنع تعدى الباعة الجائلين على الطرق.

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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