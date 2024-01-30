شكرا لقرائتكم خبر عن 82% من القراء يطالبون بتكثيف حملات رفع الإشغالات ومنع التعديات على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات لرفع الإشغالات ومنع تعدى الباعة الجائلين على الطرق، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لرفع الإشغالات ومنع تعدى الباعة الجائلين على الطرق. وأيد 82% من القراء مطالب تكثيف الحملات لرفع الإشغالات ومنع تعدى الباعة الجائلين على الطرق، بينما عارض 18% من القراء مطالب تكثيف الحملات لرفع الإشغالات ومنع تعدى الباعة الجائلين على الطرق.

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