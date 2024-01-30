شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزارة الرى تنظم ندوة بالمحلة الكبرى لترشيد استهلاك المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم فريق التوعية بوزارة الرى ندوة توعية مائية بمركز إعلام المحلة الكبرى بمحافظة الغربية تحت شعار "ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث واجب وطني ومبدأ أخلاقى" ، بحضور خريجات الكليات المختلفة المكلفات بالخدمة العامة من وزارة التضامن الاجتماعى.

وتناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة .

كما تم التعريف بمصادر المياه في مصر والتحديات التي تواجه قطاع المياه ، وتسليط الضوء علي عدد من السلوكيات السلبية ، وكيفية تبني السلوكيات الايجابية التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه وحمايتها من الهدر والتلوث .

‏‎أوضحت الوزارة أنه تم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الي أساليب الري الحديث.

‏‎‏‎‏‎كما تم التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء و السلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية و توضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية .