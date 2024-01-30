شكرا لقرائتكم خبر عن ندب المستشار وفاء حرز مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة، يوم الأحد الموافق 28 يناير لعام 2024 على ندب المستشار وفاء حرز مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي.

كان المستشار وفاء حرز قد نُدب في عام 2010 للعمل كمفتش قضائي أول بالتفتيش القضائي بوزارة العدل وتدرج بالعمل بالتفتيش القضائي حتى صدور قرار مجلس القضاء الأعلى بندبه مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي.