شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة لفتح مدرسة تعليم مجتمعى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
- إفادة معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بتوفيق الأوضاع ، وفقا لقانون المنظمات رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ ولائحته التنفيذية عمل.
- إفادة معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بأعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية أو مؤسسة المجتمع المدني ، مرفقا بها صورة البطاقة الرقم القومي لكل منهم.
-نسخة من عقد الإيجار أو الملكية الموثق بالشهر العقاري ، على أن تكون مدة الإيجار بما يوازى ضعف مدة الدراسة بالحلقة الابتدائية الواحدة 12 عاما، على الأقل.
- إفادة من المجلس المحلي أو الجهة المختصة بالمحافظة ، تتضمن عدم وجود أي نزاعات قانونية على المكان المقترح ، وكذلك بعد المسافة عن أقرب مدرسة حكومية ، إلى جانب ارتفاع الكثافة السكانية.
- تقرير مهندس استشاري بصلاحية المبنى لفتح مدرسة للتعليم المجتمعي وتقدير المساحة.
- إفادة من الإدارة التعليمية بمدى احتياج البيئة المحيطة بالمقر المقترح الفتح مدرسة للتعليم المجتمعي
- تعهد من مجلس إدارة الجمعية الأهلية / مؤسسة المجتمع المدني بتوفير القوى البشرية من المعلمين والمعلمات ، والتعاقد معهم وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ، وقانون التأمينات الاجتماعية ، واللوائح ، والقرارات المنفذة لهما، والتعليمات الصادرة عن الوزارة، على أن تتحمل (الجمعية / المؤسسة) جميع الأعباء المالية التي تخص المعلمين والمعلمات من رواتب. وحوافز، ومكافات ، وغيرها من المستحقات المالية ، وكذلك تكلفة التجهيزات الخاصة بالمدرسة طوال مدة التعاقد ، دون أي التزام مالي يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في هذا الشأن.
- كشوف بأسماء المطلوب الحاقهم بالمدرسة ، مدرجة بها السن في أول أكتوبر من العام الدراسي، ومرفقا بها صور شهادات ميلادهم .
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