شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة لفتح مدرسة تعليم مجتمعى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأوراق والمستندات المطلوبة للتصريح بفتح مدرسة للتعليم المجتمعي، مضيفة أنه تتقدم الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي بطلب فتح مدرسة مجتمعية إلى الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار إدارة المشاركة المجتمعية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو الفروعها بالمديريات التعليمية ، على أن يتم إرفاق الأوراق والمستندات الآتية : صورة طبق الأصل من لائحة النظام الأساسي .

- إفادة معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بتوفيق الأوضاع ، وفقا لقانون المنظمات رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ ولائحته التنفيذية عمل.

- إفادة معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بأعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية أو مؤسسة المجتمع المدني ، مرفقا بها صورة البطاقة الرقم القومي لكل منهم.

-نسخة من عقد الإيجار أو الملكية الموثق بالشهر العقاري ، على أن تكون مدة الإيجار بما يوازى ضعف مدة الدراسة بالحلقة الابتدائية الواحدة 12 عاما، على الأقل.

- إفادة من المجلس المحلي أو الجهة المختصة بالمحافظة ، تتضمن عدم وجود أي نزاعات قانونية على المكان المقترح ، وكذلك بعد المسافة عن أقرب مدرسة حكومية ، إلى جانب ارتفاع الكثافة السكانية.

- تقرير مهندس استشاري بصلاحية المبنى لفتح مدرسة للتعليم المجتمعي وتقدير المساحة.

- إفادة من الإدارة التعليمية بمدى احتياج البيئة المحيطة بالمقر المقترح الفتح مدرسة للتعليم المجتمعي

- تعهد من مجلس إدارة الجمعية الأهلية / مؤسسة المجتمع المدني بتوفير القوى البشرية من المعلمين والمعلمات ، والتعاقد معهم وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ، وقانون التأمينات الاجتماعية ، واللوائح ، والقرارات المنفذة لهما، والتعليمات الصادرة عن الوزارة، على أن تتحمل (الجمعية / المؤسسة) جميع الأعباء المالية التي تخص المعلمين والمعلمات من رواتب. وحوافز، ومكافات ، وغيرها من المستحقات المالية ، وكذلك تكلفة التجهيزات الخاصة بالمدرسة طوال مدة التعاقد ، دون أي التزام مالي يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في هذا الشأن.

- كشوف بأسماء المطلوب الحاقهم بالمدرسة ، مدرجة بها السن في أول أكتوبر من العام الدراسي، ومرفقا بها صور شهادات ميلادهم .