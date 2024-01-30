شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب.. حياة كريمة تحقق أحلام أهالى الصف وأطفيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حققت مبادرة "حياة كريمة" أحلام أهالي قرى مركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، وحولتها إلى واقع ملموس أمام أعينهم بمشروعات تنموية ضخمة تمس حياتهم بشكل مباشر وتلبي احتياجاتهم وآمالهم في مختلف الخدمات، وذلك بدءًا من قطاع الصحة، والإسكان، والتعليم، وحتى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي.

استهدفت مبادرة "حياة كريمة" الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في 42 قرية، بما نفذته مئات المشروعات شملت تطوير ورفع كفاءة المدارس وتشييد أخرى جديدة، وإعادة هيكلة شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء، ومد المنازل بالغاز الطبيعي، والتوسع في إنشاء وحدات سكنية كاملة التشطيب ووحدات صحية مجهزة ونقاط إسعاف ومراكز تنمية أسرة ومراكز شباب ومكاتب بريد ومجمعات للخدمات الحكومية والزراعية وأسواق ومواقف سرفيس حضارية، وغيرها.

جاءت أبرز المشروعات التي انتهت منها مبادرة "حياة كريمة" في قرى الجيزة، إنشاء 102 مشروع بقطاع التعليم و43 مشروع بقطاع الشباب والرياضة و11 مجمع حكومي بالقطاع الخدمى و11 مجمع زراعي متكامل بالقطاع الزراعى و33 مكتب بريد وتجهيزهم بالأثاث اللازم إلى جانب تنفيذ عدد من الأسواق والمواقف الحضارية، وذلك بخلاف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وتستعد محافظة الجيزة لانطلاق المرحلة الثانية من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بثلاثة مراكز جديدة، وهى منشأة القناطر والعياط والبدرشين، بإجمالى 83 قرية وتوابعها، حيث أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة اهتمام الدولة برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه من المقرر إحداث طفرة تنموية شاملة لمركز ومدينة منشأة القناطر خلال المرحلة الثانية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه يأتي على رأس المشروعات التي سوف تنفذ بمركز ومدينة منشأة القناطر خلال المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، مشروعات الصرف الصحى، لافتًا إلى أنه من المقرر إنشاء محطات الصرف والمعالجة والرفع ومد الشبكات للمناطق المحرومة بمختلف القرى.