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الملحق الإدارى الجديد للمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - يعتبر الملحق الإدارى الجديد للمقر الباباوى أحدث إنشاءات الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث نشر المركز الإعلامى للكنيسة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" إنفوجراف عن الملحق جاء فيه الآتى: 

 

- بدأ التخطيط للمشروع عام 2014 بعد أن ظهرت خطورة وجود محطة بنزين في هذا المكان وقت الهجوم على الكاتدرائية في أبريل عام 2013 

 

- تقرر أن يستفاد من هذه المساحة لتكون مبنى إداريا امتداداً للمقر الباباوى 

 

- بدأت أعمال الإنشاء عام 2019 وبنى على مساحة تقترب من 1000 متر مربع بارتفاع 7 طوابق وتم افتتاحه في 19 نوفمبر 2022 

 

- شارك في تأسيس الكثير من المساهمين بعطايا متنوعة 

 

- الطوابق وتخصصاتها جاءت بالتقسيم التالى "الأرضى للاستقبال والأول الصالون الرسمي والثانى قاعة الاجتماعات الكبرى والثالث الضيافة والرابع الإدارة والخامس الإقامة والسادس الخدمات والسابع استكمال الضيافة والإقامة" 

 

- سيخدم المبنى الإدارى الكنيسة على نطاق واسع حيث يؤدى عدة خدمات تتكامل مع المقر الباباوى 

 

الملحق الإدارى للكنيسة
الملحق الإدارى للكنيسة

 

التخطيط للملحق
التخطيط للملحق
أعمال الإنشاء
أعمال الإنشاء

 

 

خدمة الكنيسة
خدمة الكنيسة

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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