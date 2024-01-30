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شكرا لقرائتكم خبر عن الملحق الإدارى الجديد للمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
- بدأ التخطيط للمشروع عام 2014 بعد أن ظهرت خطورة وجود محطة بنزين في هذا المكان وقت الهجوم على الكاتدرائية في أبريل عام 2013
- تقرر أن يستفاد من هذه المساحة لتكون مبنى إداريا امتداداً للمقر الباباوى
- بدأت أعمال الإنشاء عام 2019 وبنى على مساحة تقترب من 1000 متر مربع بارتفاع 7 طوابق وتم افتتاحه في 19 نوفمبر 2022
- شارك في تأسيس الكثير من المساهمين بعطايا متنوعة
- الطوابق وتخصصاتها جاءت بالتقسيم التالى "الأرضى للاستقبال والأول الصالون الرسمي والثانى قاعة الاجتماعات الكبرى والثالث الضيافة والرابع الإدارة والخامس الإقامة والسادس الخدمات والسابع استكمال الضيافة والإقامة"
- سيخدم المبنى الإدارى الكنيسة على نطاق واسع حيث يؤدى عدة خدمات تتكامل مع المقر الباباوى
الملحق الإدارى للكنيسة
التخطيط للملحق
أعمال الإنشاء
خدمة الكنيسة
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