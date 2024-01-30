شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تشن حملة لتنفيذ إزالة تعديات على المجارى المائية بالقناطر الخيرية والان مع تفاصيل الخبر
أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أن أجهزة الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها الجهات الأمنية وأجهزة المحافظات المعنية، وذلك بهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين .
وشدد سويلم على ضرورة إزالة التعديات في مهدها ، والضرب بيد من حديد على يد المتعدين ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود تعدى و إتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الأرض بشكل فورى وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات .
ووجه سويلم أجهزة الوزارة بالتواصل الدائم مع الأجهزة الأمنية والمحليات على كافة المستويات وبشكل لامركزى يحقق سرعة وفاعلية التعامل مع التعديات ، وتمكين مهندسى هندسات الرى من التعامل السريع مع أي تعدى وحسمه في المهد .
كما وجه بالإستمرار في تحصيل تكلفة أعمال الإزالات التي تقوم بها أجهزة الدولة من المخالفين ، والتعامل الحاسم مع المتعدين حال تكرار التعدى بعد إزالته .
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