شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ مركز المناخ: الحرارة تراوحت من 2 إلى 3 درجات مئوية فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، استمرار سيطرة المنخفض القطبى على الأجواء في مصر، وبانخفاضات كبيرة في الحرارة وصلت حول 2 إلى 3 درجات مئوية فجر اليوم، مع تشكل صقيع خفيف الى متوسط في مناطق من الوجه البحري والصعيد والظهير الصحراوى.

وطالب فهيم بضرورة الحرص الشديد على عدم ترك الأرض جافة خاصة لو كانت معزوقة لزراعات البطاطس الصيفية وكل الخضر في مناطق الدلتا ومصر الوسطى والصعيد قبل ليلة الأربعاء، وإعطاء رية سريعة للمانجو بالظهير الصحراوي، مع إضافة فولفيك وعالي الفسفور مع الري.

وأكد فهيم على ضرورة زيادة فترات التهوية لبلاستيك الإنفاق والتغطية المحكمة ليلا مع أهمية إضافة عالى الفسفور مع الفولفيك مع الري واخذ كل الاجراءات الوقائية نظراً لتجدد الظروف المناسبة لتطور اللفحة على البطاطس والطماطم والتبقعات على الفول البلدي .

كما شدد على ضرورة مكافحة اللطعة الارجوانية علي البصل والثوم في الصعيد ورش وقائي للبياض الزغبي علي البصل في بحري والصحراوي والظروف مناسبة لتطور وظهور الصدأ الاصفر في القمح علي أصناف جميزة 9 و 11 وسدس 12 في وجه بحري والفيوم وبني سويف لو حد زارعهم في هذه المناطق فمطلوب الفحص الدقيق للحقول وخاصة في المناطق اللى بتمسك ميه من الأرض.