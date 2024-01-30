شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024 لجميع الصفوف فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ولأول مرة رابطًا إلكترونيًا للاستعلام من خلاله عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية.

جاء ذلك تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور والمساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأعلنت "تعليم الجيزة" نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل (الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي)، أمس الإثنين، على الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/

بالرقم القومي ورقم الجلوس.

ولاستعلام عن النتيجة يجب اتباع الخطوات التالية:

1-الدخول على الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net،

التي أتاحته مديرية التربية والتعليم بالجيزة للحصول على نتيجة صفوف النقل إلكترونيًا ولأول مرة.

2-اختيار "نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي".

3-ملء البيانات المطلوبة والتي تشمل:

- تحديد طريقة الحصول على النتيجة سواءً بالرقم القومي أو رقم الجلوس.

- اختيار المرحلة.

-اختيار الصف الدراسي.

-كتابة رقم الجلوس أو الرقم القومي حسب المطلوب.

-تحديد الإدارة التعليمية في حالة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس.

-تحديد اسم المدرسة في حالة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس.

-الضغط على "عرض النتيجة" وستظهر نتيجة الفصل الدراسي الأول للطالب.

وأكدت المديرية أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل هدفها معرفة مستويات الطلاب والتحصيل الدراسي خلال الفصل الدراسي الأول، مشددة على أن الدرجات التى يحصل عليها للطالب مكملة لدرجات الترم الثاني ونهاية العام ومن ثم تحدد حالات الطالب ناجح أم راسب بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

ومن حق الطالب التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث يتاح للطالب في صفوف النقل التقدم بطلب تظلم على النتيجة في المدرسة التابع لها بعد توقيع الطالب من الإدارة التعليمية وسداد الرسوم المستحقة، أما طلاب الشهادة الإعدادية لهم حق التظلم على المديرية التعليمية والإدارات أيضا وأى طالب يثبت حقه في درجات يحصل عليها بعد مراجعة كراسة الإجابة من قبل الكنترول.