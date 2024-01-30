شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية فلسطين تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات العدل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.

قالت الخارجية الفلسطينية، إن إسرائيل تواصل حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين سواء من خلال المجازر الجماعية بالقصف الوحشي أو قتلهم بالطرقات في مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه.

أضافت أن إسرائيل تتصرف وترتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين وتمنع إدخال المساعدات متجاهلة قرارات محكمة العدل الدولية، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

أعلنت القوى الوطنية الفلسطينية إضرابا شاملا في مدينة جنين حدادا على أرواح الشهداء الذين اغتالهم الاحتلال خلال اقتحامه مستشفى ابن سينا.

كانت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي تنكرت في زى أطباء ومدنيين واغتالت 3 شبان في مستشفى جنين.