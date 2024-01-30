شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج امتحانات صفوف النقل بالقاهرة.. اعرف نتيجتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتائج سنوات النقل للصفوف "الرابع، الخامس، السادس الإبتدائي، والأول والثاني الإعدادي "، حيث أتاحت المديرية النتائج بالمدارس و على الموقع الرسمى للمديرية من خلال اللينك https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages.

وتستعد المديرية لإعلان نتائج طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، حيث أنهى الطلاب الامتحانات الأربعاء الماضي، ويجرى الانتهاء من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات.

وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة الامتحانات، الأربعاء 17 يناير الماضى، وانتهت الامتحانات اليوم الأربعاء 24 يناير، ويبلغ عدد طلاب الإعدادية بالقاهرة 201289 طالبا، منهم 102239 بنين، و99050 بنات، موزعين على 777 لجنة بالإدارات التعليمية الـ35.