شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية ونشاط رياح وانخفاض الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تعرض البلاد لحالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، تتعرض خلالها البلاد لانخفاض طفيف في درجات الحرارة، ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط ، ويسود طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناءوشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 06، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 07 ، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 08.