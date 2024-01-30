شكرا لقرائتكم خبر عن كبسولة × القانون.. جرائم ضد القاصر تقود لحبل الإعدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعض الخارجين علي القانون قد ينساقون وراء شيطانهم ويعتدون علي أنثي بغير رضاها ما يجعلهم تحت طائلة القانون، وتصل العقوبة ضدهم للإعدام.

وعن العقوبة التي تواجه مثل تلك الجرائم نصت المادة 267، من قانون العقوبات: من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وفيما نصت المادة 268 من القانون علي كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.