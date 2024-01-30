شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التظلم على نتيجة طلاب صفوف النقل 2024 فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أمس الإثنين، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي، (الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي)، وذلك على الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/

ويرصد ”الخليج 365” في السطور التالية، ضوابط وخطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

1-يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2-سداد الرسوم المقرره، وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

3-يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4-بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

5-وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.