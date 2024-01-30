تصدى لسارقه فقُتل.. ملابسات العثور على جثة بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات العثور على جثة شخص داخل مسكنه بمدينة الشروق.

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بوجود شخص متوفى داخل إحدى الشقق بدائرة القسم.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمنطقة محل البلاغ وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، حيث توجه لمسكن المجني عليه بدعوى إعادة بعض الأشياء له وقام بإحضار سكين من داخل مطبخ الشقة بقصد تهديده لمعرفة مكان بطاقته الإئتمانية وهاتفه المحمول، إلا أنه رفض وقاومه فبادره بعدة طعنات أودت بحياته واستولى على "لاب توب" بحقيبته وبداخلها مبلغ مالي عملات أجنبية وهاتفي محمول ولاذ بالفرار.

وتم بإرشاد المتهم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه ،لاب توب، هاتف محمول وبعض متعلقات المجني عليه، السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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