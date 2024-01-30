حقيقة مصرع ضابط في تبادل إطلاق النيران مع تجار ذهب بطريق "الإسكندرية الصحراوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة ما تم بثه على إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والذى يتضمن الزعم بقيام عدد من رجال الشرطة بتبادل إطلاق النيران مع مجموعة من تجار الذهب بطريق (القاهرة- الإسكندرية) الزراعى، ووفاة ضابط شرطة.

وذكرت الداخلية في بيان، الثلاثاء: "إن ذلك يأتى ضمن المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية التابعة لها لنشر الأكاذيب والشائعات لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام".

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