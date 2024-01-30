شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: فحص 1.5 مليون شاب ضمن مبادرة المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم اجراء الفحص الطبى 1.5 مليون ألف شاب وفتاة من المصريين والأجانب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لليوم السابع، أنه تم اصدار 1.3 مليون شهادة صحية موثقة ومؤمنه ب كيو أر كود للمقبلين على الزواج.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن شهادات فحص المقبلين على الزواج سارية لمدة 6 شهور من تاريخ الاصدار ومن الضرورى اجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يوما قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادات الصحية.

وأكد الحرص على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي .