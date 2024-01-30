شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية تعلن استهداف دبابتين وجرافة عسكرية إسرائيلية فى خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فصائل فلسطينية استهداف دبابتين وجرافة عسكرية إسرائيلية في محور التقدم جنوب غرب مدينة خان يونس، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

كانت الأمم المتحدة، قالت إن قطاع غزة يعاني نقصا كبيرا في إمدادات المياه والغذاء لأكثر من 100 يوم، مؤكدة أن محطات تكرير المياه في غزة لا تعمل بسبب نفاد الوقود.

أشارت الأمم المتحدة، إلى أن زيادة الأعمال العدائية في غزة جعلت من حياة سكان القطاع غاية في الصعوبة، مشددة على أن قطع التمويل عن "أونروا" سيضر بسكان غزة الذين يحتاجون للدعم بشدة.