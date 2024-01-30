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توقيع بروتوكول بين النيابة الإدارية والشباب لتعميم تجربة التصويت الإلكترونى

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القاهرة - سامية سيد - يشهد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية غدًا، وبحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توقيع فعاليات توقيع بروتوكول "تعميم تجربة التصويت الإلكتروني" على كافة الجهات والهيئات الشبابية والرياضية الخاضعة لإشراف وزارة الشباب والرياضة.

 

جدير بالذكر أن توقيع البروتوكول سيكون فى في تمام الساعة الثالثة عصرا، بمقر وزارة العدل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، والدخول من بوابة 4.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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