شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شهادات رسمية يمكنك استخراجها من مكاتب النيابة العامة المتنقلة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت النيابة العامة عددًا من الإجراءات للتيسير على المتعاملين بنيابات الأسرة بدوائر نيابات استئناف طنطا لشئون الأسرة، المنصورة، بنى سويف.

وعملت النيابة العامة على تقديم خدمات إلكترونية، للتيسير على المتعاملين معها بنيابات الأسرة بدوائر نيابات استئناف طنطا لشئون الأسرة، المنصورة، بنى سويف، وأنشأت مكاتب متنقلة تتيح خدمات نيابات الأسرة الآتية:

1- استخراج صور رسمية من الأحكام والأوامر الوقتية الصادرة من محاكم الأسرة.

2- استخراج صيغ تنفيذية من أحكام الأسرة.

3- استخراج صور رسمية من إعلامات الوراثة.

4- استخراج صور من مستندات الدعاوى.

5- استخراج وثائق الأحوال الشخصية.

6- استخراج شهادات من واقع جدول قضايا الأسرة.