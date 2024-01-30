شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال بالصواريخ فى محيط موقع حدب يارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني قبل قليل، عن استهدافهم تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ، وذلك فى محيط موقع حدب يارين، مؤكدين وقوع إصابات مباشرة، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

وكان نائب أمين عام حزب الله اللبنانى الشيخ نعيم قاسم قد قال إنه "ما لم تتوقف الحرب في غزة فلا يمكن أن تتوقف في لبنان".

وأكد قاسم، أنه "إذا وسعت إسرائيل استهدافاتها للبنان سنرد بالتوسعة بالمدى الرابع والقوّة المؤثّرة، والكيان الإسرائيلي يفهم ما نقول".

وشدد الشيخ نعيم قاسم "على أن أي نقاش سياسي له علاقة بجبهة الجنوب مؤجل إلى ما بعد الحرب في غزة".

وأضاف: "لا ربط للاستحقاقات السياسية سواء كانت مسألة رئاسة الجمهورية أو غيرها بما يجرى فى الجنوب ولا توجد مقايضة بين ما يجرى فى الجنوب وبين أي استحقاق سياسى".

وأفاد بأن حزب الله سيواصل مواجهة إسرائيل والعمل في الداخل اللبنانى لمساعدة الناس والاستعداد في كل لحظة لانتخاب رئيس للجمهورية إذا تم الاتفاق.