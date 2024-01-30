شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 3875 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365”، عددا من الأخبار الهامة على الصعيدين الداخلى أبرزها اتحاد الكرة يراجع عقد روى فيتوريا قبل حسم مصيره بعد الإخفاق الأفريقي و الصحة تنصح بالفحص المبكر عن الأمراض المزمنة لتجنب الإصابة بالاعتلال الكلوى وسعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 3875 جنيها فى مصر اليوم الثلاثاء.

وإلى أهم الأخبار

السبت.. بدء صرف ملفات طلبات التعيين للذكور بوظيفة معاون نيابة دفعة 2023

تبدأ السبت القادم مواعيد صرف الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بالنسبة للذكور والتي تستمر حتي نهاية الأسبوع المقبل الموافق 8 فبراير.

اتحاد الكرة يراجع عقد روى فيتوريا قبل حسم مصيره بعد الإخفاق الأفريقي

كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة، الشئون القانونية بالاتحاد بمراجعة كافة بنود عقد البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى، على خلفية الخروج المبكر من بطولة أمم أفريقيا .

الصحة تنصح بالفحص المبكر عن الأمراض المزمنة لتجنب الإصابة بالاعتلال الكلوى

قالت وزارة الصحة والسكان إن بعض الأمراض المزمنة (مثل الضغط والسكر) تتسبب في الإصابة بالاعتلال الكلوي، وهو ما يتطلب الكشف والعلاج المبكر على هذه الأمراض ضروري للحفاظ على الصحة

وطالبت وزارة الصحة والسكان بالحرص على الكشف المبكر، والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وصول بعثة منتخب مصر مطار القاهرة عقب الخروج من أمم أفريقيا

وصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة، منذ قليل قادمة من أبيدجان عقب الخروج من بطولة أمم أفريقيا وتحديدا من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو.

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 3875 جنيها فى مصر اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء مستهل التعاملات الصباحية، حيث سجل الجرام 3875 جنيها من عيار 21 وسط ترقب لتطورات أسعار الذهب في الأسواق.

الأرصاد: أمطار يصاحبها حبات برد ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 10 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى.

الصحة تكشف الأمراض الوراثية المستهدف علاجها بمبادرة رئيس الجمهورية

كشفت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، عن الأمراض الوراثية التى يتم الكشف عنها في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والتى تشمل 19 مرضا

الزراعة تبدأ تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضى.. تفاصيل

تنفذ وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى حاليًا الموجة 22 لحملة إزالة التعديات على الاراضى الزراعية فى كافة محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة، وخطة الدولة التي تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، وتعظيم الاستفادة منها، لحماية منظومة الأمن الغذائي القومي.

منتخب المغرب يحمل آمال العرب فى مواجهة جنوب أفريقيا بكأس الأمم

يحمل منتخب المغرب أمال الكرة العربية عندما يواجه في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء نظيره منتخب جنوب أفريقيا على ملعب "لاورينت بوكو"، في قمة مرتقبة تجمع بين المنتخبين ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والمقامة حاليا في كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل.

"يوم صيام".. اعتراض جديد لموظفين فيدراليين ضد سياسة بايدن تجاه حرب غزة

دعا موظفون في الإدارة الأمريكية، معترضون على سياسة إدارة الرئيس جو بايدن تجاه الشرق الأوسط إلى "الصيام ليوم واحد، الخميس المقبل"، تضامناً مع الفلسطينيين في غزة، وأشاروا إلى أن الحصار الإسرائيلي دفع سكان القطاع إلى حافة المجاعة.

316 ألف مستفيد من التمويل متناهى الصغر بقيمة 6.7 مليار جنيه

منحت شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، تمويلات بقيمة 6.7 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 316.2 ألف مستفيد خلال شهر نوفمبر من عام 2023.

وارتفع إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر في شهر نوفمبر 2023 إلى 48.5 مليار جنيه مقابل 37.5 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2022، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.