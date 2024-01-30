شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى الترم الأول فى الجيزة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 80.87%.

كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة القسم المهنى، حيث بلغت نسبة النجاح 96.85%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 100%، وبنسبة نجاح بلغت 92.59 % للمكفوفين.

ويبلغ مجموع درجات الفصل الدراسي الأول بنتيجة الشهادة الإعدادية 140 درجة للفصل الدراسي الأول و140 للترم الثاني، ومن ثم يصبح المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 280 بالفصلين الدراسيين.

وتعتبر نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية هي السنة الوحيدة التي يعتبر نتائج الطلاب فيها مهمة، حيث أن مجموع درجات الطالب في الفصل الدراسى الأول وهو 140 درجة مكمل لدرجاته في الترم الثانى ومن ثم يحدد مصير الطالب في تنسيق الثانوى العام، بعد نهاية العام الدراسى، إما أن يلتحق بالثانوى العام أو الفني أو مدارس المتفوقين أو التكنولوجيا التطبيقية.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة من خلال الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/ .

يُذكر أن ترتيب الإدارات التعليمية في الجيزة من حيث نسب النجاح بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 جاء كالتالى:-

فى المركز الأول ( الهرم ) الثانى ( الدقي ) الثالث ( العجوزة ) الرابع ( 6 أكتوبر) ، الخامس ( الشيخ زايد)، السادس( الصف)، السابع ( الوراق )، الثامن ( جنوب الجيزة )، التاسع ( العمرانية ) ، العاشر ( شمال الجيزة )، الحادى عشر ( البدرشين )، الثانى عشر (العياط )، الثالث عشر ( حدائق اكتوبر) ، الرابع عشر ( منشأة القناطر) ، الخامس عشر ( أطفيح ) ، السادس عشر ( بولاق الدكرور )، السابع عشر ( الحوامدية ) ، الثامن عشر ( كرداسة )، التاسع عشر ( اوسيم )، العشرون ( ابو النمرس ) والحادي والعشرون ( الواحات البحريه).