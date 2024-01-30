شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية. ‏- البصل بـ 15 جنيها. - الطماطم بـ9 جنيه . ‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 13 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 9 جنيهات . - بطاطا بـ11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 13.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها. - الكوسة بـ16 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 14 جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 13 جنيها . ‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ 50 جنيها . ‏‎‏‎‏- الليمون بـ21 جنيها. - الفاصوليا الخضراء بـ25 جنيها. - جوافة بـ 25 جنيها. - يوسفي بلدى 13.5 جنيه - البسلة 30 جنيها - الموز البلدى بـ 16جنيها.

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