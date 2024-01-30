شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ التموين والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.
- البصل بـ 15 جنيها.
- الطماطم بـ9 جنيه .
- البطاطس بـ 13 جنيها.
- الجزر بـ 9 جنيهات .
- بطاطا بـ11 جنيها.
- الخيار بـ 13.5 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها.
- الكوسة بـ16 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ 14 جنيها.
- الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .
- الفلفل الألوان بـ 50 جنيها .
- الليمون بـ21 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ25 جنيها.
- جوافة بـ 25 جنيها.
- يوسفي بلدى 13.5 جنيه
- البسلة 30 جنيها
- الموز البلدى بـ 16جنيها.
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