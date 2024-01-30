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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ التموين

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من  الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.

 

‏- البصل بـ 15 جنيها.

 

- الطماطم بـ9 جنيه .

 

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 13 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 9 جنيهات .

 

- بطاطا بـ11 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 13.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها.

 

- الكوسة بـ16 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 14 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .

 

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ 50 جنيها .

 

‏‎‏‎‏- الليمون بـ21 جنيها.

 

- الفاصوليا الخضراء بـ25 جنيها.

 

- جوافة بـ 25 جنيها.

 

- يوسفي بلدى 13.5 جنيه 

 

- البسلة 30 جنيها 

 

- الموز البلدى بـ 16جنيها.

 

 

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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