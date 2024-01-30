شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعقد مؤتمرا لشباب المرحلة الإعدادية بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت لجنة خدمة إعدادى بإيبارشية المعادى للأقباط الأرثوذكس والبساتين ودار السلام، مؤتمرًا يحمل اسم "فور باى فور" فى بيت مفرح القلوب للمؤتمرات بفايد، وذلك ضمن فعاليات مهرجان learn to earn

واختار المنظمون الآية"أَحْمَدُكَ مِنْ أَجْلِ أَنِّي قَدِ امْتَزْتُ عَجَبًا. عَجِيبَةٌ هِيَ أَعْمَالُكَ، وَنَفْسِي تَعْرِفُ ذلِكَ يَقِينًا." فى الكتاب المقدس، لتكون شعارًا للمؤتمر.

وشارك فى المؤتمر 96 شاب وشابة، و17 خادم من 17 كنيسة من كنائس الإيبارشية، وتضمن دراسة أنماط الشخصية الأربعة والتعرف على نقاط القوة والضعف في كل شخصية وكيفية التعامل معها، ودراسة كتاب ومجموعات عمل تخص نمو الشخصية وتطويرها.

وبلغ عدد المشاركين فى مهرجان learn to earn أكثر من 1250 شاب وشابة من أبناء الإيبارشية و255 خادم وخادمة.