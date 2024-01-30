شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة أولى وثانية ثانوى 2024 فى الجيزة.. رابط وموعد إعلان النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة الجيزة عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل الابتدائي والإعدادي واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية.

بدأ طلاب المدارس إجازة نصف السنة رسميًا حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي السبت 27 يناير الجارى، وتستمر حتى 9 فبراير المقبل، ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 10 فبراير 2024.

ووجهت المديرية بتصحيح امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام يوميًا أولا بأول على أن يتم إعلان النتائج فى المدارس بعد انتهاء الامتحانات وأعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل نهائى، مشددة على مراعاة الدقة والموضوعية فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات لحصول كل طالب على حقه.

وحددت المديرية توزيع درجات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن مجموع الصف الأول الثانوي العام 280 درجة وأيضا الصف الثانى الثانوى وتوزع بواقع 140 درجة لكل فصل دراسى.

وأعلنت المديرية، أمس الإثنين، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا ولأول مرة للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي) على الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/

وأوضحت المديرية أنه في إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتيسيرًا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد كذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية، تعلن نتائج الامتحانات إلكترونيًا وللمرة الأولى.

وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على النتيجة من خلال لينك الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي بالرقم القومي ورقم الجلوس (https://www.gizaedu.net/)، مشيرة إلى أن النتائج تعلن داخل لوحة الإعلانات بالمدارس خلال يومي الأربعاء والخميس، دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أى مسمي.

ومن المتوقع أن تكشف المديرية خلال الساعات القادمة عن موعد وطريقة الحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح للامتحان الإلكترونى والورقى ومراجعتها ورصد وتجميع الدرجات، واعتمادها بالكامل.