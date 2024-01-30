أستاذ تربية خلال مؤتمر نظام التعليم stem: تأهيل المعلمين للتعامل مع طلاب مدارس المتفوقين

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة صفاء شحاتة عميد كلية التربية جامعة عين شمس إن الجامعات تؤهل المعلمين عن كيفية التعامل مع طلاب مدارس stem ، وأنه تم إعداد برنامج تدريب مع الوكالة الأمريكية لتدريب المعلمين.

وأضافت شحاتة، خلال اليوم الثاني من مؤتمر نظام التعليم المصري stem، أن مشروعات "كابستون" الذي يؤديه الطلاب في مدارس المتفوقين تبرز المجهود المبذول مع هؤلاء الطلاب، ويظهر ذلك عند دخول طلبة مدارس المتفوقين الجامعة عن الطلاب في المدارس العادية"، حيث أن طلاب stem يقوموا بعمل أبحاثهم في معامل الأساتذة ولديهم تطلع وحب للبحث والعلم، كما أكدت أن هؤلاء الطالب غيروا في طريقة الجامعات لتدريب المعلمين ليستطيعوا التعامل مع مشروعات التخرج التي يقوم بها الطلاب.

فيما قال الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية بجامعة أسيوط إن كليات العلوم والهندسة بالجامعات تقوم بتأهيل المعلم علي أعلي مستوي، والطلاب يقومون بايجاد حلول للمشاكل الموجودة حاليا في المجتمع، موضحا أن ما يميز طلاب مدارس stem عند دخولهم الجامعة يكونوا مختلفين عن الطلاب الذين تخرجوا من مدارس عادية وتكون لهم لائحة مختلفة، لانهم اعتادوا علي عمل المشاريع والعمل بشكل جماعي.

وأشار إلي أننا ننتظر منهم قيادات تقود الفكر في المجتمع في مختلف المجالات، واقترح وجود تنسيق مختلف لطلاب stem لدخول الجامعات، وتابع" مش بعد كل المجهود المبذول منهم يدخلون في التنسيق العادي للجامعات ويلتحقون بكليات نظرية ويفاجئون بنظام تعليمي مختلف تماما".

وقال الدكتور محمد كساب ممثل وكالة الفضاء المصرية إن نظام التعليم التقليدي يعمل علي تقييد العمل وضعف حاسة الابداع، وهذا يظهر واضحا جدا في طلاب كلية الهندسة في السنة الأولي، وتابع: طالب المدرسة العادية جاي حافظ مناهج انما طالب stem يعمل علي البحث والإبداع وهذا هو أساس الهندسة".

وطالب بتعميم دراسة منهج مدارس stem في جميع المدارس، مع زيادة عدد مدارس المتفوقين في جميع المحافظات، لان طالب stem مناسب جدا في وكالة الفضاء المصرية ونرحب بهم للتدريب، ونقدم منح لخريجي الجامعات من مدارس stem للحصول علي الماجستير.

وقالت رانيا القزاز من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني إن مؤسسات المجتمع المدني تقدم منح للطلاب المتميزين سواء داخل أو خارج مصر، وبالنسبة للمعلمين يتم تقديم منح لهم بالجامعة الأمريكية للحصول علي الماجستير وتقديم تدريبات عن كيفية تعاملهم مع طلاب مدارس stem باعتبارهم طلاب متميزين.

وأضافت القزاز انه يتم التنسيق مع جامعات عالمية مثل جامعة ميتشجن أو جامعات خاصة في مصر مثل الجامعة الأمريكية أو جامعة النيل، ويتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لاختيار أفضل العناصر للحصول علي هذه المنح.