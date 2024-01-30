شكرا لقرائتكم خبر عن "أطباء الأسنان" تفتح باب التسجيل بقرعة تأشيرات الحج المجانية حتى 11 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن فتح باب التسجيل في قرعة تأشيرات رحلة الحج لهذا العام، والمخصصة من قبل وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وعددها (4)تأشيرات، مشيرة إلى أنه سيتم غلق التسجيل يوم الأحد 11 فبراير 2024، على أن تُجرى القرعة يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024.

وأوضحت النقابة، أنه يشترط للتقديم أن يكون للطبيب نفسه فقط وغير مسموح لأفراد أسرته، على أن يكون لم يسبق له التقديم في أي جهة منظمة للحج، ولم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته، ويتم دفع مبلغ 1000 جنيه بالنقابة العامة كرسوم جدية تقدم للقرعة، ويتم التقدم من خلال ملئ الفورم التالي: https://forms.gle/kVobbYSbnrX3Qupv6 ،

وأشارت إلى أن الأوراق المطلوبة بعد الفوز بالقرعة وخلال 48 ساعة :

1- بطاقة الرقم القومي ( 14 رقم ) سارية الصلاحية مدة لا تقل عن سنة .

2- جواز السفر لا تقل مدة الصلاحية عن 1 مارس 2025 وبه ملصق التأمين الطبي ويتم رفض جواز السفر في الحالات التالية :

- الجواز به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات .

- إختلاف الرقم القومي أو إختلاف الاسم بالجواز عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومي .

- عدم وجود صفحات خالية بالجواز .

- جواز السفر المجدد مدة صلاحيته من الداخل .

3- تقرير طبي معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة موضح به تمتعه بصحة جيدة "سيتم إبلاغ الفائز بالمستشفى المعتمدة التابع لها ".

4- صحيفة حالة جنائية مميكنة ( فيش الحج ) .

5- عدد ( 10 ) صورة شخصية حديثة وواضحة مقاس 4 × 6 مع مراعاة الآتي :

- ضرورة أن تكون خلفية الصورة بيضاء .

- طول الرأس من الذقن حتى الجبهة 80 ٪ من الصورة .

- مراعاة عدم ارتداء الرجال أغطية الرأس البيضاء .

- مراعاة عدم ارتداء السيدات الحجاب الأبيض لتداخله مع خلفية الصورة .

6- شهادة تحركات صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

7- تقديم إقرار من الحاج يفيد عدم أداء فريضة الحج طوال حياته .

8- تقديم الخصائص الحيوية ( البصمة ) سيحدد موعد إجرائها لاحقاً .

9- البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات ( الحمى الشوكية - شلل الأطفال المعطل - الأنفلوانزا الموسمية ) أو أي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة .

10- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم ومن هم على قوة الاحتياط

11- الإلتزام بتنفيذ ما يتسجد من إجراءات وتقديم أي مستندات تطلب بعد ذلك .