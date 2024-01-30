شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر لمنسقى مشروع «سفراء الأزهر»: عليكم دور كبير فى إبراز مهارات الشباب والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لمشروع «سفراء الأزهر» في مستهل العام الجديد، بمقر المنظمة بمدينة نصر، والذي حضره الدكتور سلامة داود، وئيس جامعة الأزهر، و الدكتور محمد المحرصاوي، وأسامة ياسين - نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، و نواب رئيس جامعة الأزهر.
كما طالب بتفعيل أنشطة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر من خلال هذا المشروع بمشاركة الفروع الداخلية وبالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة، وأشاد أيضًا بخريجي الأزهر النابغين الذين يتولون مواقع مهمة في المجتمع.
حضر اللقاء منسقو مشروع «سفراء الأزهر» بالكليات المختلفة على مستوى الجمهورية.
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