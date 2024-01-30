"العربى للمياه" يوقع غدا مذكرة تفاهم لتنفيذ استراتيجية الحفاظ على الأمن المائى

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القاهرة - سامية سيد - يوقع المجلس العربى للمياه غدا الأربعاء مذكرة تفاهم مع شبكة خبراء المياه العرب التابعة لمجلس وزراء المياه العرب وتحت مظلة جامعة الدول العربية للتعاون في مجال تنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي.

قال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه, بأن المذكرة تأتى فى إطاردور المجلس التفاعلى لتحسين الإدارة المتكاملة للمياه بكافة الدول العربية ,والحفاظ على الأمن المائى العربى ومواجهة سرقات المياه العربية ,وتوسيع الأنشطة المشتركة من خلال برامج ومشاريع ومبادرات في مجال الإدارة المتكاملة و المستدامة للمياه ، وفي مجال بناء القدرات.

وقال أبو زيد الذى يوقع الاتفاقية عن المجلس العربى للمياه إنه سيتم وفقا للمذكرة دعم التعاون المشترك لتنفيذ برامج ومشاريع ودراسات ومبادرات تحقيقاً لإستراتيجية الأمن المائي العربي وبما يخدم أهداف الطرفين, إلى جانب تبادل الخبرات والتعاون في إعداد الدراسات الفنية والبحثية والمسوحات والتقارير اللازمة بما يشمل البيانات والمعلومات والوثائق العلمية والفنية وتطوير برامج بناء القدرات الفنية في قضايا المياه التي تخدم أهداف الطرفين.

كما سيتم تنظيم ورش العمل العلمية والتقنية المشتركة والمؤتمرات، والندوات الإقليمية المتعلقة بالمواضوعات التي يتم تحديدها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.علاوة على التعاون في إيجاد التمويل المالي والدعم الفني اللازم لتطوير وتنفيذ مبادرات مشتركة من خلال شبكة علاقات الطرفين مع الدول والمؤسسات والصناديق المانحة.

من جانبه أكد المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه بفلسطين ورئيس شبكة خبراء المياه العربية أنه سيتم وفقا للاتفاقية تعيين منسق من كلا الطرفين ,لمتابعة تنفيذ بنود الإتفاق وتذليل أى معوقات ,وتحديد أجندة الاجتماعات وإقرارها من قبل فريق العمل قبل كل اجتماع مشترك.

وأوضح المهندس مازن أن المذكرة ستدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها، مبينا أن شبكة خبراء المياه تأسست تنفيذا لتوصيات مؤتمر المياه العربية تحت الاحتلال، ولقرار المجلس الوزاري العربي للمياه الخاصة بممارسات الاحتلال في سرقة المياه العربية في فلسطين والجنوب اللبناني والجولان السوري المحتل ,لتنفيذ خططها التوسعية والإستيطانية.

فى سياق متصل أكد الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه ,على أهمية التعاون المشترك بين المجلس العربي للمياه وشبكة خبراء المياه العرب لدعم الأمن المائى العربى ,باعتبار أن المجلس يعد منظمة إقليمية مستقلة لا تهدف للربح ,وتزاول نشاطها على المستويين الإقليمى والدولى، وتعمل على تحقيق فهم أعمق وإدارة أفضل لموارد المياه ,وتقديم خدمات فى إدارة المياه بكفاءة عالية للمعنيين بشئون المياه والمواطنين بطريقة عملية ومهنية صحيحة و نشر المعرفة و تعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات وصولاً للإدارة المتكاملة للموارد المائية من أجل التنمية المستدامة وتحقيق الحكم الرشيد للمياه لصالح الشعوب العربية.

كما أن شبكة خبراء المياه العربية تعد الذراع التنفيذية للمجلس الوزاري العربي وتعمل على تحقيق التعاون والتنسيق ومد الدول العربية بالخبرات والمعلومات والدعم الفني اللازم للمساهمة في حماية الحقوق المائية العربية ، وبما يشمل المياه العربية تحت الاحتلال والمياه المشتركة والعابرة للحدود، وقضايا المياه وبما يحقق الأمن المائي العربي.