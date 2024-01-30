شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان: فوضى فى إنجلترا لتوقف معظم القطارات اليوم بسبب إضراب السائقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن معظم قطارات الركاب في جنوب شرق إنجلترا لن تعمل اليوم الثلاثاء، في أول سلسلة من الإضرابات المستمرة على مدار 24 ساعة للسائقين والتي ستؤدي إلى المزيد من الاضطراب في شبكة السكك الحديدية في بريطانيا هذا الأسبوع.

وأوضحت الصحيفة، أن السائقين في نقابة أسليف مضربون عن العمل في خطوط ساوث إيسترن، وساوثرن/جاتويك إكسبرس، وجريت نورثرن، وتايمزلينك، وساوث ويسترن للسكك الحديدية يوم الثلاثاء، كجزء من نزاع طويل الأمد حول الأجور.

وستعمل شركة ساوث ويسترن على تشغيل خدمة محدودة للغاية على عدد قليل من الطرق المؤدية إلى لندن ، مع انتهاء القطارات في وقت مبكر من المساء. باستثناء خدمات نقل المطار المحدودة وقطار كامبريدج، لن تعمل أي قطارات على الإطلاق على شبكات المشغلين الآخرين.

من المتوقع أيضًا أن يؤدي حظر العمل الإضافي الذي بدأ يوم الاثنين عبر جميع المشغلين في إنجلترا إلى المزيد من عمليات الإلغاء.

وقالت نقابة "أسليف" إن بعض السائقين يقتربون من خمس سنوات دون زيادة في الأجور، وحذر من أن الإضرابات ستستمر حتى تكون هناك مفاوضات للتوصل إلى اتفاق.

وكان من المتوقع أن تكون مجموعة الإضرابات أول اختبار لتشريع الحد الأدنى لمستويات الخدمة، المصمم للسماح لمشغلي القطارات بتشغيل 40% من الجدول الزمني العادي. وأوضحت الصحيفة أن شركة LNER، وهي إحدى الشركات الثلاث التي تديرها وزارة النقل مباشرة، خططت لاستخدام الصلاحيات الجديدة لمطالبة السائقين بكسر الإضراب.

وبشكل منفصل، قال اتحاد الخدمات العامة والتجارية يوم السبت إنه سيستخدم قانون حقوق الإنسان للطعن في قانون الحد الأدنى من الخدمة.