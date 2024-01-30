شكرا لقرائتكم خبر عن عطل خطير بأنظمة الكمبيوتر بمستشفيات إسرائيلية وتحقيق حول هجوم إلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوجود عطل خطير وواسع النطاق بأنظمة الكمبيوتر بمستشفيات إسرائيلية، وأن هناك تحقيقا بهجوم إلكتروني محتمل. واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 26 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى إصابة 2797 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب منهم 1283 أصيبوا منذ بدء الهجوم البري. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 378 ضابط وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج منهم 35 جروح خطيرة.

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