شكرا لقرائتكم خبر عن برقم الجلوس.. رابط نتيجة أولى وثانية إعدادى 2024 فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي بمحافظة الجيزة عن كيفية الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إتاحة النتائج إلكترونيًا وتوفيرها في المدارس يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج صفوف النقل للفصل الدراسي الأول، إلكترونيًا ولأول مرة، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأوضحت المديرية أنه يمكن الاستعلام الآن عن نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل (الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي)، بالرقم القومي ورقم الجلوس، من خلال الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net

وأشارت إلى أنه سيتم إعلان النتائج في كشوف واضحة بلوحة الإعلانات داخل المدارس يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لافتة إلى أن نتائج الصفوف (الرابع والخامس الابتدائي والأول الإعدادي) ستعلن بالمدارس غدًا الأربعاء 31 يناير الجاري، أما نتائج الصفين (السادس الابتدائي والثاني الإعدادي) ستعلن في المدارس يوم الخميس 1 يناير المقبل.

ويمكن لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثانى الإعدادى التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول بعد فتح باب التظلم على النتيجة بالإدارات التعليمية من خلال الخطوات التالية:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقرره ومقدارها مبلغ (20) جنيها في المادة الواحدة وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للإطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

5- وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.