شكرا لقرائتكم خبر عن "يائير لابيد" يعلن دعمه أى صفقة مرتقبة مع حماس لإطلاق سراح المحتجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن يائير لابيد زعيم المعارضة فى إسرائيل، دعم أى صفقة مرتقبة مع حماس تؤدى إلى إطلاق سراح المحتجزين في غزة، مؤكدا استعداده لدخول الحكومة بدلا من غفير لدعم صفقة تبادل المحتجزين، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلى، إن حركة حماس لن تحكم قطاع غزة مجددا، وإسرائيل ستحكم القطاع عسكريا وليس مدنيا.

فى غضون ذلك، سمع دوى صافرات الإنذار فى مستوطنات غلاف غزة.