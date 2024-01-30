شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات ومناطق لوجيستية بالإسكندرية وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 21 لسنة 2024، بتخصيص قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها فى إقامة مشروعات ومناطق لوجيستية بمحافظتى الإسكندرية وأسوان.

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