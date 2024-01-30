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قرار جمهورى بتخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات ومناطق لوجيستية بالإسكندرية وأسوان

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات ومناطق لوجيستية بالإسكندرية وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 21 لسنة 2024، بتخصيص قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها فى إقامة مشروعات ومناطق لوجيستية بمحافظتى الإسكندرية وأسوان.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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