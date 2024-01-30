شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 345 أسرة تتقدم لمسابقة (السيرة والسنة) والاختبارات الأولية 4 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة أسرة السيرة والسنة لعام 2024 م لأول مرة، وهى التي يحفظ ثلاثة من أفرادها المائة حديث المرفقة، مع فهم معانيها وقراءة كتاب في "رحاب السيرة النبوية المشرفة" الصادر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب وفهم مضامينه.

وجوائزها كالتالي:

الأسرة الأولى: 50 ألف جنيه، وشهادة تقدير.

الأسرة الثانية: 30 ألف جنيه، وشهادة تقدير.

الأسرة الثالثة: 20 ألف جنيه، وشهادة تقدير.

عشر جوائز تشجيعية قيمة كل منها 5 آلاف جنيه.

عشر جوائز تشجيعية قيمة كل منها 3 آلاف جنيه.

وسوف يتم عقد الاختبارات الأولية بالمديريات يوم الأحد، الموافق/4 / 2/ 2024 على أن توافى الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بالنتيجة في موعد أقصاه الخميس 8/ 2/ 2024م.