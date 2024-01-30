شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن إنشاء نماذج لمدارس stem بنظام اليوم الممتد بدلا من الإقامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنشاء مدرسة ستيم للطلاب المتفوقين لكل محافظة بدون إقامة أو إعاشة، حيث ستيم إنشاء نموذج مصغر لمدارس ستيم بالمحافظات، موضحا أن إنشاء مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا داخل المحافظات ليس على حساب الانتقاء الطلابي، مؤكدا على استمرار نفس قواعد القبول التى تطبق على مدارس ستيم الأساسية والتى يوجد فيها إقامة وإعاشة للطلاب.

ولفت إلى أنه سيعد امتحان مركزي لهؤلاء الطلاب داخل المركزي القومي للامتحانات.

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم إن الحفظ والتكرار لم يعد الهدف من التعلم، وجاءت التكنولوجيا لتساعد الطالب علي انتاج المعرفة والمعلومات، وهذا هو اساس الدراسة في مدارس stem، لا يوجد كتاب مدرسي بل يبحث الطالب علي المعلومة.

وأضاف حجازي، خلال اليوم الثاني من مؤتمر نظام التعليم المصري stem، أن نظام التعليم stem يواجه تحديات كثيرة وهي التكلفة العالية للمدارس من تجهيز المدارس والمعامل والبنية التحتية،المدارس الموجودة حاليا داخلية بها إعاشة كاملة وهي ذات تكلفة عالية، والتحدي الاخر هو توفير معلمين متميزين يدفعوا الطلاب نحو نواتج التعلم.

وأشار إلي دمج المبادرات التي نجحت في الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم لضمان تنفيذها بتغيير الوزير ومنها مبادرة مدارس stem، موضحا أنه تم الاستفادة بنظام التعليم في مدارس stem في مدارس التعليم العام منها اقرار مادة مشروعات بحثية علي الطلاب بالمدارس الحكومية العادية وهي مادة اجتياز ولا تضاف للمجموع، مطالبا القائمين علي مدارس stem بتدريب المعلمين علي كيفية القيام بالمشروعات البحثية مع الطلاب، وتابع "معلم الفصل والمدرسة الاساس في معرفة الطالب ومهاراته".

وأكد علي وجود شراكات مع الوزارات المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مجال التعليم، وضرب مثالا بالشراكات مع الجامعات في تدريب المعلمين وتوفير المنح للطلاب المتفوقين، والشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء المدارس الرسمية الدولية.

وأعلن عن اتجاه الوزارة للتوسع في إنشاء مدرسة stem في كل محافظة، وجعل بعضها بنظام اليوم الممتد بدلا من النظام الداخلي والاعاشة الكاملة لتقليل النفقات، ولكن مع الحفاظ علي شروط اختيار الطلاب الدقيقة للالتحاق بهذه المدارس