شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: 290 مليون جنيه لرصف وتطوير الطرق بحدائق الأهرام 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع جمعية تعمير صحراء الأهرام وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لمواطني حدائق الاهرام.

واطلع المحافظ خلال اللقاء على نسب تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع، حيث أكد محافظ الجيزة أن خطة 2023 شهدت رصف وتطوير شوارع الخزان في المنطقة بين (ع) و (ن) وشارع البوابة الثانية والشارع الفاصل بين منطقي (ط) و (ل) وشارع البوابة الثالثة وشارع بوابة حورس بأطوال اجمالية تصل إلى 270 الف متر بتكلفة 117 مليون جنيه.

وأشار اللواء أحمد راشد أن خطة 2024 والجاري تنفيذها حاليا يتم خلالها رصف ورفع كفاءة شارع الضغط العالي إلى جانب استكمال اعمال الرصف بشارع خير زمان وبعض الشوارع بمناطق (ع، و، ل، ن) بإجمالي أطوال تبلغ 400 الف متر بتكلفة 173 مليون جنيه.

وكلف المحافظ خلال اللقاء بضرورة تنفيذ خطه شاملة لرفع كفاءة ورصف بالانترلوك للشوارع الصغيرة والمتفرعات لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات في إطار خطة محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لقاطني حدائق الأهرام.

وخلال اللقاء شدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة والتجميل بالدفع بـ100 عامل نظافة بشكل ثابت يوميا بقطاع هضبة الأهرام إلى جانب تخصيص معدات كنس آلي الشوارع الرئيسية والحيوية بالقطاع مع الاستمرار في جهود رفع المخلفات من قطع الأراضي الفضاء والتي يصل عددها إلى 700 قطعه والتنسيق مع أصحاب تلك القطع بإقامة أسوار عليها لمنع إلقاء المخلفات بها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، وذلك في إطار جهود تحسين منظومة النظافة بالقطاع، مشددًا على متابعة أداء شركات الجمع السكني للمخلفات والمتعهدين القائمين على عملية الجمع للمخلفات.

وشدد محافظ الجيزة على رئيس حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام بالمتابعة المستمرة لتطبيق قرار غلق المحال التجارية طبقا للمواعيد المحددة والالتزام بإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة وتوجيه المحال التجارية باستيفاء إجراءات التراخيص اللازمه لهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع تكثيف حملات رفع الإشغالات ومنع التعدي على الطريق العام، مشددًا على تغليظ العقوبه في حال تكرار المخالفة من المحال والمطاعم.

كما شدد المحافظ علي مواجهه مخالفات تحويل الوحدات السكنية والجراجات إلى أنشطة تجارية مؤكداً أنه لن يتواني عن محاسبة المقصرين في ذلك إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الدراجات البخارية (الموتوسيكل) الغير مرخصة المترددة على القطاع وسيارات الفان التي تعمل بدون التراخيص والتصاريح اللازمة.

وأكد محافظ الجيزة أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد تنفيذ 10 مشروعات هامه لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ففي قطاع مياه الشرب تم تنفيذ 4 مشروعات لرفع كفاءة المنظومة خاصة مع وجود العديد من الوصلات العشوائية التي تؤثر على ضغوطات المياه وينتج عنها حدوث كسور بخطوط المياه حيث بلغت التكلفة الاجمالية للمشروعات المنفذة خلال عام 6.3 مليون جنيه، تضمنت تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشوارع 2 ج ، 1 ب ، 1 ج) بخط قطر 200 مم زهر مرن حيث تم الانتهاء من خط مياه الشرب قطر 200 مم زهر مرن بشارع (ج2) بطول (920م.ط) بتكلفه 2.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد خط مياه الشرب قطر 200 مم بشوارع 7 ب ، 18 أ بطول 1950م بتكلفة 3.8 مليون جنيه.

وأشار محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ 6 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بهضبة الأهرام من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفه إجمالية 15 مليون و300 الف جنية وذلك لمواجهة مشكلات وجود الطفوحات ببعض القطع ورفع كفاءة الخطوط بما يتوائم مع الكثافة السكانية الكبيرة بالقطاع و شملت البدء في إحلال وتجديد اقطار مختلفة بشارع البوابة الثانية القديمة - حدائق الأهرام بطول تقريبا 1 كم بتكلفة 6 مليون جنيه إلى جانب الانتهاء من اصلاح مشكله الصرف الصحي بشارع خير زمان امام القطعة 359 ل بحدائق الاهرام حيث تم تعزيز الأقطار والupvc لتحسين الخدمة بتكلفة 100 الف جنيه.

كما تم الانتهاء من إحلال وتجديد وإصلاح الهبوطات بشارع 18 أ بمنطقة هضبة الأهرام امام عقاري 528 أ ، 550 أ بتكلفة 1.5 مليون جنيه بالإضافة الى الانتهاء من إصلاح هبوط خط انحدار الصرف الصحى بشارع 15 امام عقار 376 أ هضبه الاهرام بتكلفه 635 الف جنيه، كما تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط انحدار لشارع خزان المياه بقيمة 7 مليون تقريباً.

وفيما يخص الأعمال المستقبلية لتحسين خدمة مياه الشرب فقد اشار محافظ الجيزة ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بطرح عملية إحلال وتجديد عدد 7 طلمبات لرفع كفاءة ضخ المياه لمضاعفة إنتاجيتها الحالية وذلك بتكلفة تصل إلى 118 مليون جنية، بالإضافة إلى أنه تم دراسة إنشاء خزان للمياه لخدمة قطاع حدائق الأهرام بقدرة 6 الاف م3 يومياً كمخزون مياه إضافي يتم الاستعانة به لتحسين الضغوطات ومواجهة تأثر عملية انتظام ضخ المياه حيث تم طرح العملية للبدء في المشروع خلال الأيام المقبلة بتكلفة 90 مليون جنيه.

وخلال اللقاء وجه المحافظ بتنسيق الجهود وتكثيف حملات ضبط سرقات التيار الكهربائي مع التوسع في تركيب العدادات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.