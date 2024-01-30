شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن توصيات مؤتمر نظام stem.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال مؤتمر نظام التعليم " stem " فى مصر تحت عنوان الواقع والطموحات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، عن التوصيات الخاصة بالمؤتمر والتي جاءت أهمها كالآتي:

- إقامة مدرسة فى كل محافظة بدون إقامة من أجل توفير تكلفة إقامة الطلاب حيث أن هذه المدارس تكون داخلى مما يتطلب تكلفة كبير للغاية وهذه من التحديات التى تواجه مدارس المتفوقين، كما المعلم الذى يجب أن يكون على مستوى كبير من الكفاءة ويمتلك مهارات عالية للتعامل مع طلاب مدارس المتفوقين.

- وجود شراكات مع المجتمع المدنى ورجال الأعمال للتوسع فى هذه المدارس.

- توفير منح للطلاب مع وزارة التعليم العالى لأن طلاب هذه المدارس هم من يصنعوا الفارق.

- نقل تجربة مدارس المتفوقين إلى التعليم العام حيث تم تطبيق المشروعات البحثية المطبقة فى مدارس المتفوقين إلى التعليم العام وذلك من الصف السادس إلى المرحلة الثانوية.

- تحويل مدارس إلى " stem " إلى" steam " بغرض إدخال الجوانب الفنية.