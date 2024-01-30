شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة البترول بنقابة المهندسين تعلن تأجيل جمعيتها العمومية لعدم اكتمال النصاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن منذ قليل، المهندس أحمد عرفة حسين- عضو المجلس الأعلى عن شعبة هندسة البترول والتعدين والفلزات بالنقابة العامة للمهندسين، عن تأجيل الجمعية العمومية للشعبة، والتي كان من المقرر انعقادها، اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، لمدة ساعتين، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وذلك تطبيقا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، والذى يشترط حضور ربع أعضاء الجمعية العمومية، ليكون انعقادها صحيحًا، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا بحضور 50 مهندسا.
وأوضحت النقابة، أن موعد الانعقاد الأول يكون صحيحا بحضور ربع أعضاء الجمعية العمومية العادية للشعب، وفى حالة عدم اكتمال هذا النصاب القانونى يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين ويتم بحضور 50 عضوا، طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1974 والنظام الداخلى، وإلا أجل الاجتماع لمدة أسبوعين حتى يكتمل هذا العدد "خمسين عضوا".
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