شعبة البترول بنقابة المهندسين تعلن تأجيل جمعيتها العمومية لعدم اكتمال النصاب

القاهرة - سامية سيد - أعلن منذ قليل، المهندس أحمد عرفة حسين- عضو المجلس الأعلى عن شعبة هندسة البترول والتعدين والفلزات بالنقابة العامة للمهندسين، عن تأجيل الجمعية العمومية للشعبة، والتي كان من المقرر انعقادها، اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، لمدة ساعتين، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وذلك تطبيقا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، والذى يشترط حضور ربع أعضاء الجمعية العمومية، ليكون انعقادها صحيحًا، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا بحضور 50 مهندسا.

وقد أعلنت النقابة العامة للمهندسين، عن موعد إجراء الجمعية العمومية العادية للشعب الهندسية السبعة لأعضاء النقابة، لمناقشة السياسة العامة لكل شعبة، واعتماد التقرير السنوى عن نشاط الشعبة وانجازاتها خلال عام 2023، وعرض خطة عمل الشعبة لعام 2024، فضى عن النظر فى الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية للشعب.

وأوضحت النقابة، أن موعد الانعقاد الأول يكون صحيحا بحضور ربع أعضاء الجمعية العمومية العادية للشعب، وفى حالة عدم اكتمال هذا النصاب القانونى يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين ويتم بحضور 50 عضوا، طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1974 والنظام الداخلى، وإلا أجل الاجتماع لمدة أسبوعين حتى يكتمل هذا العدد "خمسين عضوا".