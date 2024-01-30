ضبط سيدة امتنعت عن سداد 800 ألف جنيه مديونية لشركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران :

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال مديرة شركة لتجارة وتوزيع الأدوية وإدارة الصيدليات – مقيمة بمحافظة القاهرة؛ لامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لإحدى الشركات مما مكنها من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتها إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات).

قُدرت أفعال الكسب التي قامت بها المذكورة من حصيلة نشاطها غير المشروع بـ (800 ألف جنيه).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

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