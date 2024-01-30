أخبار مصر

ضبط سيدة امتنعت عن سداد 800 ألف جنيه مديونية لشركة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران :

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال مديرة شركة لتجارة وتوزيع الأدوية وإدارة الصيدليات – مقيمة بمحافظة القاهرة؛ لامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لإحدى الشركات مما مكنها من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتها إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات).

قُدرت أفعال الكسب التي قامت بها المذكورة من حصيلة نشاطها غير المشروع بـ (800 ألف جنيه).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

اقرأ أيضا:

تناوبوا على اغتصابها.. كيف سقطت "فتاة البركة" ضحية الذئاب الثلاثة؟

"عاشور" يطلب تطليق زوجته: "باعت هدوم بنتها بعد وفاتها"

"ملك" تطلب خُلع زوجها: "عاوز يشغلني.. والليلة بـ3000"

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا