ضبط عصابة الإتجار بالعملة بحوزتهم 53 ألف دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة؛ للتصدي الحاسم لمحاولات احتكار السلع التموينية ورفع أسعارها والرقابة على السلع المدعمة والتصدي للإتجار فيها، وكذا مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائي بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة في مجال ضبط القضايا التموينية، عن ضبط 144 متهمًا وبحوزتهم 195 طن سلع غذائية - 9542 علبة سجائر.

وفي مجال مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي، ضبطت أجهزة الأمن 17 متهمًا بحوزتهم "53.356 دولار أمريكي – 19.168 ريال سعودي – 38.600 يورو - 675 درهم إماراتي - 552 ريال قطري - 900 دينار عراقي – 25.000 دينار ليبي – 1.705.075 جنيه مصري).

جاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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