فرحة الصعود لم تكتمل.. سقوط شخص من ساحل العاج ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بعد ساعات من فرحة تجاوز منتخب الأفيال لنظيره السنغالي في كأس الأمم الأفريقية، أصيب شخص من ساحل العاج إثر سقوطه من الطابق الرابع ببولاق الدكرور.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط مصاب من علو بمنطقة ناهيا.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة سيكو ديارا من دولة ساحل العاج "كوت ديفوار" سقط من الطابق الرابع.

نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

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