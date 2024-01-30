أخبار مصر

قرار جديد من المحكمة ضد طليق الفنانة علا غانم بتهمة السب والقذف

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتغريم طليق الفنانة 20 ألف جنيه، في الدعوى المقامة من الفنانة علا غانم ضد زوجها السابق لاتهامه بالاعتداء عليها بالسب والقذف.

وكانت الفنانة علا غانم قد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة اتهمت فيه طليقها بالسب والقذف، وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها على إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في تلك الدعوى.

وقالت علا غانم خلال التحقيقات، إنه نشب بينها وبين طليقها مشكلات زوجية، تطورت إلى تعمده إرسال رسائل مزعجة لها ومضايقات على مواقع التواصل بين الحين والآخر، حتى وصل الأمر إلى السب والقذف فقامت بالتقدم بدعوى إلى النيابة.

اقرأ أيضًا:

تناوبوا على اغتصابها.. كيف سقطت "فتاة البركة" ضحية الذئاب الثلاثة؟

"عاشور" يطلب تطليق زوجته: "باعت هدوم بنتها بعد وفاتها"

"ملك" تطلب خُلع زوجها: "عاوز يشغلني.. والليلة بـ3000"

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا