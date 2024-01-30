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الرئيس السيسي يوقع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر المنتج من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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