الرئيس السيسي يوقع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر المنتج من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر المنتج من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
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