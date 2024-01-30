المدير التنفيذي لقناة السويس: الأرباح بلغت 4 مليارات جنيه خلال عام 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال أحمد سعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة حققت صافي ربح بلغ 4 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، مقابل إيرادات بلغت بنحو 6 مليار جنيه.

وأشار خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي 22/23 إلى أن جملة موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 22/23، قدرت بمبلغ 41.9 مليار جنيه وذلك بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۲۲.

ولفت إلى زيادة اعتمادات الهيئة بمبلغ 2.6 مليار جنيها منها، مقابل زيادة الإيرادات بمبلغ 2.2 مليار جنيها ومبلغ 416 مليون جنيه بالتحويلات الرأسمالية مقابل زيادة مماثلة بالإيرادات الرأسمالية المتنوعة ليكون الربط المعدل بجملة الموازنة 44.6 مليار جنيه.

وتطرق إلى الموازنة الرأسمالية عن السنة المالية 22/23، حيث بلغ حساب ختامي الموازنة الرأسمالي 33.3 مليار جنيه مقسمة إلى استخدامات 28.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات رأسمالية متنوعة بـ 767 مليون جنيه، إلى جانب قروض وتسهيلات ائتمانية بـ 28 مليار جنيه.