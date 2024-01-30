لفضح إسرائيل.. "لجنة بالنواب" تناقش التنسيق مع "الخارجية" للتواصل مع البرلمانات الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:



ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن توثيق ورصد الانتهاكات الخاصة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهل فلسطين وبحث الجهود المشتركة في هذا الملف، وذلك بحضور السفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين.



وقال النائب طارق رضوان، أن مع اندلاع الحرب على غزة، ومصر تلعب دور كبيرا على كل المستويات، وهو ما رآه الجميع على وسائل الإعلام.



وأشار رضوان إلى أهمية التواصل مع أعضاء البرلمانات بالخارج لطرح القضية وكذلك ملف حقوق الإنسان، لتوضيح الحقائق.



وأكد ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية في إنشاء تلك القنوات للتواصل، بالإضافة إلى التواصل الإليكتروني معهم.



وطرح النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عددا من التساؤلات بشأن الموقف الأمريكي تجاه الحرب على غزة، ومستقبل ذلك الموقف والدور المساند للاحتلال الإسرائيلي.



وانتقد أبو العلا، وقف عدد من الدول تمويل منظمة الأونرا التى تقدم مساعدات للشعب الفلسطيني.



وأشار إلى ضرورة توضيح الموقف من تلك المستجدات.

ومن جانبه أكد السفير حسن فهمي، مساعد وزير الخارجية، أن العام الماضي شهد عددا كبيرا من زيارات أعضاء من الكونجرس الأمريكي، وكانت أغلبها تتعلق بالحرب على غزة.

وأكد مساعد وزير الخارجية، أهمية الدبلوماسية البرلمانية، والتواصل الإليكتروني على الأقل مع البرلمانات، لتفعيل التواصل المستمر.

ووعد فهمي بالتنسيق بشأن هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.