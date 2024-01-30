وزير السياحة يؤكد أهمية الإسراع في بناء الغرف الفندقية لاستيعاب 30 مليون سائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار أهمية الإسراع في استكمال بناء الغرف الفندقية المطلوبة لاستيعاب ما تستهدفه مصر في حجم الحركة السياحية الوافدة إليها؛ لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028 .

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة محمد عامر، وذلك بحضور المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة .

ووجه الوزير بأهمية موافاة البنوك ومؤسسات العمل المدني المختلفة الممثلة للقطاع الخاص بالضوابط الخاصة بحوافز الاستثمار الفندقي الجديدة التي تم الموافقة عليها في مجلس الوزراء في اجتماعه 20 ديسمبر الماضي، وذلك فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية لها.

ويأتي ذلك الاجتماع في إطار المتابعة الدورية للجهود التي تتم لتحسين جانب العرض بالمقصد السياحي المصري في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر خاصة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها بما يساهم في استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة.

وشهد الاجتماع متابعة حجم النمو في أعداد الغرف الفندقية، والأعداد المتوقع افتتاحها خلال الفترة المقبلة، وآخر مستجدات إجراءات تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار الفندقي في مصر.

من جانبه..استعرض رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية - خلال عرض تقديمي مفصل - الموقف النهائي لأعداد الغرف الفندقية التي تم إضافتها للطاقة الاستيعابية الموجودة في مصر خلال الفترة من ديسمبر 2022 وحتى ديسمبر 2023، سواء من خلال افتتاح منشآت فندقية جديدة أو منشآت كانت مغلقة أو توسعات في منشآت موجودة بالفعل.

وقال إن إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال هذه الفترة بلغ 14209 غرف، محققة بذلك نسبة نمو غير مسبوقة في حجم الطاقة الفندقية في مصر وصلت إلى 7%، ليصبح إجمالي الطاقة الفندقية 220 ألفًا و44 غرفة حتي ديسمبر 2023.

وقد وفر افتتاح وتشغيل هذه الغرف الفندقية الجديدة بمختلف فئاتها (نجوميتها) ما يقرب من 15600 فرصة عمل مباشرة، و70 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وتنقسم أعداد هذه الغرف الفندقية الجديدة لجزأين، يتعلق الجزء الأول بطاقة جديدة ومضافة والتي بلغ عددها خلال تلك الفترة 7325 غرفة موزعة على منشآت فندقية تتنوع ما بين فئات 5 و4 و3 نجوم بكل من (جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، والساحل الشمالي وسيوة، والأقصر، وأسوان، وبورسعيد، والعين السخنة والمنيا).

ويتعلق الجزء الثاني بطاقة تمثل غرف فندقية كانت مغلقة، وتم إعادة فتحها والتي بلغ عددها خلال تلك الفترة 6884 غرفة، حيث أن أعداد الغرف المغلقة في ديسمبر 2022 بلغ 23099 غرفة وتناقصت حتى أصبحت 16215 غرفة فندقية مغلقة في ديسمبر 2023.

وخلال الاجتماع، تم أيضًا استعراض الموقف التنفيذي النهائي للغرف الفندقية المتوقع افتتاحها وتشغيلها خلال الفترة المقبلة، حيث أنه من المتوقع أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2024.