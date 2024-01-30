شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: لن نسحب قواتنا من قطاع غزة ولن نوقف الحرب حتى تحقيق جميع أهدافنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل، عن أنه لن يسحب قوات الاحتلال من قطاع غزة، كما أنه لن يوقف الحرب فى القطاع، وذلك حتى يتم تحقيق جميع الأهداف، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن جفير، قد هدد بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذا ما تمت الموافقة على صفقة تبادل الأسرى، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 26 عسكريا فى معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى إصابة 2797 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب منهم 1283 أصيبوا منذ بدء الهجوم البري.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلى، إن 378 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج منهم 35 جروح خطيرة.